Ещё
Три автобусных маршрута станут бестурникетными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три автобусных маршрута на западе Москвы станут бестурникетными до конца апреля 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три автобусных маршрута на западе Москвы станут бестурникетными до конца апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Маршрут №733 перейдет на такую систему оплаты проезда с 7 апреля, автобусы №794 и 908 — до конца месяца. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне", — говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Ежедневно этими автобусными маршрутами пользуются более 21 тысячи человек. При этом автобус №908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который проходит через несколько линий столичного метро и обеспечивает беспересадочную связь между районами на юге и западе столицы.
Ранее сообщалось, что каждый день в Москве на бестурникетных маршрутах курсирует более тысячи автобусов и свыше 250 трамваев. Транспортом, с посадкой во все двери, пользуются более 1,4 миллиона пассажиров. В городе действуют более 100 бестурникетных маршрутов. Контроль за оплатой проезда в таком транспорте усилен.
В марте 2018 года турникеты убрали из трамваев на еще 12 городских маршрутах, курсирующих в центре, на юго-востоке, юге и юго-западе города.
Снятие ограничителей позволяет не только экономить время в пути, но и делать городскую инфраструктуру более удобной: на таких маршрутах в столице объединяют остановки для посадки и высадки пассажиров.
Москва24: последние новости
ЦППК подготовит платформы и электрички к летнему сезону до 31 мая В "Экспоцентре" на Пресне пройдет общегородская ярмарка вакансий Два вестибюля и одну платформу закроют на Филевской линии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам68
Путин уволил одиннадцать генералов261
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян135
США ввели санкции против российских бизнесменов333
На Украине угрожают взорвать Крымский мост350
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение