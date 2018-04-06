В «Экспоцентре» пройдет общегородская ярмарка вакансий

В «Экспоцентре» на Пресне пройдет общегородская ярмарка вакансий

В "Экспоцентре" на Пресне 11 апреля пройдет открытая общегородская ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.

Ярмарка соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы. В ней также примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства. Ее посетители смогут пообщаться с работодателями, обсудить условия труда и пройти первичное собеседование.

Также можно будет посетить различные мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в Сети, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела.

Можно будет узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования, пройти профориентационное тестирование и получить консультацию по вопросу трудоустройства.