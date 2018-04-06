Девять домов введут в эксплуатацию до конца года в ЗАО по программе реновации

Девять домов планируется ввести в эксплуатацию на западе Москвы по программе реновации до конца 2018 г. Об этом сообщил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"До конца года мы планируем ввести девять домов в ЗАО", — сказал он, передает Агентство «Москва»

Он отметил, что в данный момент дома почти готовы и приводятся в соответствие со стандартами отделки программы.

Ранее сообщалось, что в 2018 году власти Москвы планируют начать строительство 34 домов по программе реновации. Здания вместят 7 тысяч 54 квартиры. Первый дом с четырехкомнатными квартирами в рамках программы реновации планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Кроме того, предстоит снос первых 10 опустевших пятиэтажек. Разобрать здания планируют до конца 2018 года. В ближайшие три года власти собираются снести 79 домов.