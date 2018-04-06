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Водителей Москвы призвали внимательнее выбирать места парковки из‑за празднования Пасхи
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Водителей Москвы призвали внимательнее выбирать места парковки из‑за празднования Пасхи 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
Столичным автомобилистам напомнили о необходимости внимательно соблюдать правила парковки и оставлять машины только в разрешенных местах во время празднования Пасхи в городе, сообщается на сайте московского паркинга.
В предстоящие выходные дни в столице пройдут праздничные мероприятия в связи с Пасхой. Кроме того, 7 апреля откроется весенний фестиваль «Пасхальный дар», который ежегодно привлекает множество москвичей и гостей столицы в центр города.
«В эти дни на улицах города возрастет количество пешеходов и увеличится число автобусов, перевозящих пассажиров к основным мемориальным комплексам. Неправильно припаркованные автомобили могут существенно осложнить движение транспорта и создать опасность для здоровья горожан», — сказал заместитель гендиректора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Андрей Головатюк.
Он попросил всех автомобилистов быть особенно внимательными при выборе места для стоянки и соблюдать правила дорожного движения.
Согласно правилам дорожного движения остановка и стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на трамвайных путях, тротуарах, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта и в других местах, где установлены соответствующие знаки 3.27 и 3.28.
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля на 38 площадках.
Праздник Пасхи каждый год отмечается в разные числа месяца, и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
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