Здание спорткомплекса с бассейном и тренажерными залами построят на Преображенке

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится рядом с детской поликлиникой на Халтуринской улице.

Проектировать ФОК на Халтуринской улице будет Архитектурное бюро Vostok. Здание будет примерно 4 тысячи кв. м. На первом этаже разместится диагностический центр, на втором — бассейн с раздевалками и душевыми, на четвертом — сайкла и антигравити с раздевалками. На четвертом этаже будет тренажерный зал и два помещения для групповых занятий. Рядом с центром оборудуют парковку на 11 автомобилей.