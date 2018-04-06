Здание спорткомплекса с бассейном и тренажерными залами построят на Преображенке 

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится рядом с детской поликлиникой на Халтуринской улице.
Информацию о строительстве ФОКа подтвердил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов. Он также отметил бурное развитие фитнес-индустрии в Москве. Правительство Москвы старается создать москвичам условия для занятий спортом недалеко от дома. Столичный градоначальник Сергей Собянин поставил задачу, чтобы в каждом округе Москвы появились общедоступные спортивные сооружения.
Проектировать ФОК на Халтуринской улице будет Архитектурное бюро Vostok. Здание будет примерно 4 тысячи кв. м. На первом этаже разместится диагностический центр, на втором — бассейн с раздевалками и душевыми, на четвертом — сайкла и антигравити с раздевалками. На четвертом этаже будет тренажерный зал и два помещения для групповых занятий. Рядом с центром оборудуют парковку на 11 автомобилей.