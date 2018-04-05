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Новые здания пяти районных судов планируют построить в Москве
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Новые здания пяти районных судов планируют построить в Москве 

РИАМО 1 час назад
Участки под строительство районных судов выделены в Северном, Юго-Восточном и Новомосковском округах, в зданиях разместятся Коптевский, Савеловский, Лефортовский, Таганский и Троицкий суды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Решение о строительстве пяти новых зданий районных судов в Москве приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Под возведение объектов выделены земельные участки в трех округах столицы», — говорится в сообщении.
Здание Коптевского районного суда площадью 15,4 тысячи квадратных метров планируется построить на земельном участке площадью 0,72 гектара по адресу: Старопетровский проезд, владение 12. Здание Савеловского районного суда площадью 10,64 тысячи квадратных метров планируется возвести на земельном участке площадью 0,38 гектара по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38.
Оба участка расположены в Северном округе. Они свободны от застройки и используются как автостоянки.
Новые здания Лефортовского и Таганского районных судов общей площадью 30,36 тысячи квадратных метров появятся в Юго-Восточном округе на земельном участке площадью 0,69 гектара по адресу: Таможенный проезд, владения 3–5. В настоящее время на территории имеются некапитальные постройки, которые собираются снести.
Здание Троицкого районного суда максимальной площадью до 21 тысячи квадратных метров может появиться на земельном участке площадью 0,7 гектара по адресу: поселение Десеновское, в районе поселка Ватутинки (Новомосковский округ). На территории расположен недостроенный гараж, который планируется снести.
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