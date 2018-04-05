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По просьбе москвичей отрегулирована работа двух светофоров в Сокольниках
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По просьбе москвичей отрегулирована работа двух светофоров в Сокольниках 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Центр организации дорожного движения отрегулировал работу светофоров в районе Сокольники по просьбам жителей.
Как сообщили на официальном портале столичной мэрии, с начала года в Москве сменился режим работы светофоров на двадцати двух пешеходных переходах. Данные изменения не повлияли на загруженность дорог.
В Сокольниках изменен режим светофоров на переходе на Сокольнической площади, а также на перекрестке улицы Стромынка и 2-го Полевого переулка.
На обеих пунктах снижено время ожидания зеленого сигнала светофора. По сообщению ЦОДД, в среднем в столице уменьшили время ожидания на 10-60 секунд. Это значит, что сигнал горит с той же продолжительностью, но загорается чаще. Данные меры были предприняты по той причине, что на двух перекрестках в Сокольниках часто скапливается большое количество пешеходов.
Жители могут предложить свои идеи по улучшению работы московских светофоров через портал mos.ru, единый транспортный портал или посредством официальных групп Центра организации дорожного движения в соцсетях. Город старается учитывать интересы и пешеходов, и водителей.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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