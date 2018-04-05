По просьбе москвичей отрегулирована работа двух светофоров в Сокольниках

Центр организации дорожного движения отрегулировал работу светофоров в районе Сокольники по просьбам жителей.

Как сообщили на официальном портале столичной мэрии, с начала года в Москве сменился режим работы светофоров на двадцати двух пешеходных переходах. Данные изменения не повлияли на загруженность дорог.

В Сокольниках изменен режим светофоров на переходе на Сокольнической площади, а также на перекрестке улицы Стромынка и 2-го Полевого переулка.

На обеих пунктах снижено время ожидания зеленого сигнала светофора. По сообщению ЦОДД, в среднем в столице уменьшили время ожидания на 10-60 секунд. Это значит, что сигнал горит с той же продолжительностью, но загорается чаще. Данные меры были предприняты по той причине, что на двух перекрестках в Сокольниках часто скапливается большое количество пешеходов.

Жители могут предложить свои идеи по улучшению работы московских светофоров через портал mos.ru , единый транспортный портал или посредством официальных групп Центра организации дорожного движения в соцсетях. Город старается учитывать интересы и пешеходов, и водителей.

Фото: предоставлено порталом mos.ru.