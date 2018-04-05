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Пешеходный мост построят через пути Смоленского направления МЖД в Москве
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Пешеходный мост построят через пути Смоленского направления МЖД в Москве 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Новый пешеходный мост возведут через пути Смоленского направления Московской железной дороги, который свяжет жилые кварталы района Филевский Парк с Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Проект строительства пешеходного моста через пути Смоленского направления Московской железной дороги и будущий северный дублер Кутузовского проспекта (со стороны владения 13 по улице Василисы Кожиной) одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра города Сергея Собянина», — говорится в сообщении.
Длина моста составит порядка 100 метров, протяженность подходов (пешеходных дорожек) — около 320 метров. Новый пешеходный мост свяжет жилые кварталы района Филевский Парк с Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы». В дальнейшем переходом смогут пользоваться посетители строящейся волейбольной арены спортивного комплекса «Динамо».
Мост построят за счет Адресной инвестиционной программы.
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