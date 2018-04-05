Пешеходный мост построят через пути Смоленского направления МЖД в Москве

Новый пешеходный мост возведут через пути Смоленского направления Московской железной дороги, который свяжет жилые кварталы района Филевский Парк с Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проект строительства пешеходного моста через пути Смоленского направления Московской железной дороги и будущий северный дублер Кутузовского проспекта (со стороны владения 13 по улице Василисы Кожиной) одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра города Сергея Собянина », — говорится в сообщении.

Длина моста составит порядка 100 метров, протяженность подходов (пешеходных дорожек) — около 320 метров. Новый пешеходный мост свяжет жилые кварталы района Филевский Парк с Кутузовским проспектом и станцией метро «Парк Победы». В дальнейшем переходом смогут пользоваться посетители строящейся волейбольной арены спортивного комплекса «Динамо».

Мост построят за счет Адресной инвестиционной программы.