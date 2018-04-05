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«Пассаж „Октябрьское поле“ ввели в эксплуатацию
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Торговый комплекс «Пассаж „Октябрьское поле“ ввели в эксплуатацию в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На северо-западе Москвы введен в эксплуатацию после реконструкции трехэтажный торговый комплекс «Пассаж „Октябрьское поле“, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
»Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции торгового комплекса «Пассаж „Октябрьское поле“ в районе Щукино на северо-западе Москвы. Комплекс расположен по адресу: улица Народного ополчения, дом 47, корпус 1, строение 1 в районе выхода со станции метро „Октябрьское поле“, — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, реконструкцию торгового комплекса провели в связи с расширением проезжей части улицы Народного Ополчения и строительством поблизости подземного пешеходного перехода. После реконструкции общая площадь торгового центра осталась прежней — 1574 квадратных метра. Объект возведен за счет инвестора-застройщика ЗАО „Пассаж „Октябрьское поле“.
В трехэтажном здании разместятся помещения розничной торговли, а также предприятия быстрого обслуживания. Магазины и кафе на первом этаже имеют самостоятельные выходы. Торговый центр обустроен для комфортного посещения людьми с ограниченными физическими возможностями.
“К проверкам торгового центра в Щукине привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил Антосенко.
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