Более 500 световых декораций украсят Москву к Пасхе

Более 500 световых декоративных элементов украсят столицу к фестивалю «Пасхальный дар»: пасхальные яйца, корзинки, деревья, открытки-фотозоны, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Так, на основе знаменитой инсталляции «Звездное небо» на ул. Никольская будет создана композиция «Сад бабочек».

«В Камергерском пер. традиционно планируется установить семиметровое пасхальное яйцо, которое украсят более 1,4 тыс. искусственных цветов. На световых деревьях на ул. Кузнецкий мост и ул. Арбат, на площади Боровицкие ворота, на проспекте Вернадского и площади Юности в Зеленограде «распустятся» цветы», — сообщил заммэра.

Он отметил, что одна из центральных композиций разместится на Манежной площади. Гости фестиваля увидят декоративные деревянные заборы, стога сена, 60 пасхальных яиц, 120 фигурок зайцев и 193 дубовые бочки. Для освещения пасхальной инсталляции будет задействовано 1 тыс. низковольтных диодных светильников.

Кроме того, на пересечении МКАД и Алтуфьевского, Осташковского, Ярославского, Варшавского, Дмитровского, Можайского, Каширского шоссе, а также на Ленинском проспекте и проспекте Маршала Жукова установят конструкции «Со Светлой Пасхой!».

В городе появится 200 статичных плакатов, на медиафасадах домов 8 и 28 на ул. Новый Арбат и на медиафасаде здания Центрального телеграфа москвичи увидят видео-открытки.

7 апреля на домах-книжках 11 и 19 на Новом Арбате покажут праздничный тематический видеоролик.

«Специально к празднику Пасхи коммунальные службы столицы обеспечили подъезды к городским погостам. Там проведена уборка территории, устранены локальные разрушения асфальтобетонного покрытия», — отметил П. Бирюков.

Он подчеркнул, что к Пасхе были дополнительно убраны подъезды к храмам и церквям.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 7 по 15 апреля.