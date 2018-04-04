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К Южному Бутову в Москве планируют проложить асфальтированную дорогу
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К Южному Бутову в Москве планируют проложить асфальтированную дорогу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Грунтовую дорогу от МКАД до Южного Бутова в Москве планируют заасфальтировать, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
В эфире телеканала ТВЦ мэру задали вопрос от москвича, который поинтересовался планами по строительству до Южного Бутова асфальтированной дороги вместо грунтовой.
«Знаю о дороге, которая идет через сельскохозяйственные поля и не принадлежит городу, поэтому мы сделали такой «лайт» — грунтовую дорогу, ее действительно размывает. Мы ее поправим этой весной обязательно. Сделаем так, чтобы коридор был изъят, или мы договоримся и выкупим эту часть территории и построим там капитальную дорогу», — сказал Собянин.
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