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Подвижной состав московского метро обновляется вдвое быстрее стандартных темпов
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Подвижной состав московского метро обновляется вдвое быстрее стандартных темпов 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Все устаревшие поезда Московского метрополитена заменят на новые в течение ближайших трех-четырех лет, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы обновляем подвижной состав небывалыми темпами. За прошедшие годы мы обновили 40% подвижного состава. Если брать обычный график обновления, то должны были обновить 20% максимум. Дальше будем еще более интенсивно обновлять, чтобы в течение трех-четырех максимум пяти лет обновить весь оставшийся морально устаревший подвижной состав», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».
Ранее мэр сообщал, что в Московском метрополитене подвижной состав будет полностью заменен в течение ближайших пяти-шести лет.
«Физически он еще может ходить, а морально — это уже прошлый век. Мы стремимся как можно быстрее заменить на новые вагоны метро, тем более у нас такой первоклассный подвижной состав появился — метропоезд «Москва». Он действительно очень качественный, мирового уровня продукт», — заключил мэр.
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