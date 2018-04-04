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Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей
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Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Трансляция «ВМ».
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 4 апреля, отвечает на вопросы жителей столицы в эфире телеканала «ТВ Центр».
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