На станции метро «Алтуфьево» откорректировали работу билетного автомата

Поводом для этого стало обращение одного из жителей района на портал «Наш город».

«Отсутствует возможность пополнения карты банковской картой», — уточнил пользователь.

Обращение заявителя было оперативно рассмотрено, и спустя несколько дней на портале появился официальный ответ за подписью начальника ГУП «Московский метрополитен» Виктора Козловского

«ГУП «Московский Метрополитен» сообщает, что работоспособность указанного Вами автомата по продаже билетов восстановлена (в том числе восстановлена возможность пополнения банковской картой)», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)