На станции метро «Беломорская» приступили к отделочным работам

На станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена приступили к архитектурно-отделочным работам, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , сейчас на станции ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений.

Возведение основных конструкций станции выполнено в полном объеме. «Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время», — подчеркнул Хуснуллин.

Станция «Беломорская» расположена в районе пересечения улиц Беломорская и Смольная между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Это станция мелкого заложения колонного типа.

Открытие станции запланировано на 2018 год.