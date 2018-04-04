На станции метро «Беломорская» приступили к отделочным работам 

На станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена приступили к архитектурно-отделочным работам, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас на станции ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений.
Возведение основных конструкций станции выполнено в полном объеме. «Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время», — подчеркнул Хуснуллин.
Станция «Беломорская» расположена в районе пересечения улиц Беломорская и Смольная между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Это станция мелкого заложения колонного типа.
Открытие станции запланировано на 2018 год.