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На станции метро «Беломорская» приступили к отделочным работам
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На станции метро «Беломорская» приступили к отделочным работам 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
На станции «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена приступили к архитектурно-отделочным работам, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас на станции ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений.
Возведение основных конструкций станции выполнено в полном объеме. «Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время», — подчеркнул Хуснуллин.
Станция «Беломорская» расположена в районе пересечения улиц Беломорская и Смольная между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Это станция мелкого заложения колонного типа.
Открытие станции запланировано на 2018 год.
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 Ещё 7 источников 
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