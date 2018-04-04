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Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном построят на востоке столицы
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Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном построят на востоке столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью порядка 4 тыс. кв. м появится на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«ФОК планируют разместить по адресу: ул. Халтуринская, вл. 9, стр. 1. На первом этаже здания будет находиться диагностический центр, на втором — бассейн с раздевалками и душевыми, на третьем — раздевалки, а также студия сайкла и антигравити. Тренажерный зал и два помещения для групповых занятий — на четвертом. Фитнес-индустрия в Москве развивается и в ближайшие годы будет активно расти, так что количество желающих освоить эту нишу столичного бизнеса остается на высоком уровне. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, новые спортивные объекты появятся в каждом округе столицы», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что фасады будут выполнены в темно-серой гамме, с чередованием светопрозрачных и глухих частей. Общая площадь здания составит 3 тыс. 849 кв. м. Для посетителей комплекса также предусмотрена парковка на 11 машиномест.
Проектировщиком проекта выступает архитектурное бюро Vostok, заказчиком ООО «СтройИнвестПроект».
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