Столичные власти выделили гранты метеорологам

Власти Москвы выделили метеорологам свыше 300 млн рублей грантов

Москве метеорологам выделили гранты на сумму свыше 300 миллионов рублей, деньги направят на модернизацию систем мониторинга, прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Три учреждения Росгидромета получат гранты на повышение надежности прогнозов штормов и снегопадов. Решение об этом принято на заседании президиума правительства Москвы, где рассмотрели вопрос о состоянии системы предупреждения москвичей об опасных и неблагоприятных погодных явлениях», — говорится в сообщении.

Общая сумма бюджетных грантов составит 319,5 миллионов рублей. Помощь получат Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (184 миллиона рублей), Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации (124 миллиона рублей) и научно-производственное объединение «Тайфун» (11,5 миллионов рублей).

Средства направят на закупку оборудования и модернизацию систем мониторинга, прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений. Это позволит повысить надежность и оперативность прогнозов и в результате обеспечить безопасность москвичей.