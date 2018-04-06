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Столичные власти выделили гранты метеорологам
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Власти Москвы выделили метеорологам свыше 300 млн рублей грантов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве метеорологам выделили гранты на сумму свыше 300 миллионов рублей, деньги направят на модернизацию систем мониторинга, прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Три учреждения Росгидромета получат гранты на повышение надежности прогнозов штормов и снегопадов. Решение об этом принято на заседании президиума правительства Москвы, где рассмотрели вопрос о состоянии системы предупреждения москвичей об опасных и неблагоприятных погодных явлениях», — говорится в сообщении.
Общая сумма бюджетных грантов составит 319,5 миллионов рублей. Помощь получат Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (184 миллиона рублей), Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации (124 миллиона рублей) и научно-производственное объединение «Тайфун» (11,5 миллионов рублей).
Средства направят на закупку оборудования и модернизацию систем мониторинга, прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений. Это позволит повысить надежность и оперативность прогнозов и в результате обеспечить безопасность москвичей.
«После природных катаклизмов (ураганы, аномальные снегопады, ледяные дожди), произошедших в 2017–2018 годах, в Москве повреждено и повалено около 55,9 тысячи деревьев. На их месте появляются новые: в 2017 году в городе высадили 29,2 тысячи деревьев, работа продолжится в 2018 году», — уточняется в материале.
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