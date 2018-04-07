Около 5,5 тысячи единиц техники участвуют в первой промывке столичных улиц

Около 5,5 тысячи единиц специальной техники проводят первую промывку столичных дорог, сообщил журналистам заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Сегодня в Москве проводится первая промывка дорог с использованием моющего средства. Уже завтра будет проведена вторая, а всего в течении апреля будет проведено четыре такие промывки",

Помимо техники, уборку проводят 30 тысяч рабочих. Бирюков подчеркнул, что моющее средство абсолютно безопасно как для людей и животных, так и для природы.

Заммэра также рассказал о том, что работы по весеннему благоустройству на дорогах, во дворах и жилых кварталах проходят в соответствии с графиком. Он пригласил москвичей принять участие в первом общегородском субботнике 14 апреля.

Ранее сообщалось, что примерно 4,5 тысячи деревьев и более 182 тысяч кустарников высадят в столице весной в рамках программы «Миллион деревьев». Новая зелень появится во дворах, у школ и больниц и других социальных объектов.