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Около 5,5 тысячи единиц техники участвуют в первой промывке столичных улиц
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Около 5,5 тысячи единиц техники участвуют в первой промывке столичных улиц 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Около 5,5 тысячи единиц специальной техники проводят первую промывку столичных дорог, сообщил журналистам заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в Москве проводится первая промывка дорог с использованием моющего средства. Уже завтра будет проведена вторая, а всего в течении апреля будет проведено четыре такие промывки",
Помимо техники, уборку проводят 30 тысяч рабочих. Бирюков подчеркнул, что моющее средство абсолютно безопасно как для людей и животных, так и для природы.
Заммэра также рассказал о том, что работы по весеннему благоустройству на дорогах, во дворах и жилых кварталах проходят в соответствии с графиком. Он пригласил москвичей принять участие в первом общегородском субботнике 14 апреля.
Ранее сообщалось, что примерно 4,5 тысячи деревьев и более 182 тысяч кустарников высадят в столице весной в рамках программы «Миллион деревьев». Новая зелень появится во дворах, у школ и больниц и других социальных объектов.
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