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Около 5,5 тысяч спецтехники задействуют в Москве в промывке дорог
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Около 5,5 тысяч спецтехники задействуют в Москве в промывке дорог 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мэрии отметили, что используемое чистящее средство не нанесет вреда экологии.
В Москве началась первая плановая промывка дорог и тротуаров.
В ней задействованы порядка 5,5 тысяч единиц техники и около 30 тысяч человек. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в качестве моющего средства работниками ЖКХ используется специальный эко-шампунь, который полностью разлагается в почве.
Бирюков подчеркнул, что средство никак не нанесет вреда окружающей среде.
К тому же, оно очень экономично и позволяет смыть даже самые сильные загрязнения, оставшиеся от бензина, противгололедных материалов и реагентов.
«Город после такой промывки приобретает совсем другой вид», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.
Особое внимание будет уделяться пешеходным зонам: дворам, остановкам общественного транспорта и подходам к станциям метро.
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