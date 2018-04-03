Мужчина упал под поезд на станции «Петровско‑Разумовская» салатовой линии метро Москвы

Ранее Telegram-канал столичной подземки сообщал, что движение поездов на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена осуществлялось с задержками вечером во вторник из-за инцидента с пассажиром.

«На «салатовой» линии метро на станции «Петровско-Разумовская» пассажир по собственной неосторожности упал под поезд», — сказал Мышляев.