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Мужчина упал под поезд на станции «Петровско‑Разумовская» салатовой линии метро Москвы
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Мужчина упал под поезд на станции «Петровско‑Разумовская» салатовой линии метро Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Пассажир по собственной неосторожности упал на рельсы на станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, сообщил РИАМО во вторник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Ранее Telegram-канал столичной подземки сообщал, что движение поездов на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена осуществлялось с задержками вечером во вторник из-за инцидента с пассажиром.
«На «салатовой» линии метро на станции «Петровско-Разумовская» пассажир по собственной неосторожности упал под поезд», — сказал Мышляев.
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