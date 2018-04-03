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В Ростове-на-Дону ограничат движение по проспекту Нагибина
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В Ростове-на-Дону ограничат движение по проспекту Нагибина 

Ростовские Вести 1 час назад
Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. В связи с ремонтными работами на железнодорожных путепроводах улицы Нансена в створе проспекта Михаила Нагибина и улицы Стадионной, с одиннадцати часов вечера и до пяти часов утра — 23, 24, 26 и 27 апреля — будет ограничено движение автомобильного транспорта по проспекту М. Нагибина и улицы Стадионной под путепроводом улицы Нансена, говорится в сообщении департамента. Кроме того, вводится ограничение по бульвару Дружбы (на отрезке улица 2-я Краснодарская — проспект Коммунистический) с 23 апреля по 15 мая. Очередная ограничительная мера связана с модернизацией теплотрассы.
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