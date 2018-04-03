В столице началась промывка тротуаров и дворов

С приходом тепла в Москве началась промывка объектов дорожного хозяйства. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«В Москве, наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок», — рассказал заммэра, отметив, что особое внимание будет уделяться очистке тротуаров, покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства, станциям метрополитена.

Он добавил, что в апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться ежемесячно. Такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице: средство для промывки дорог полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды.

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