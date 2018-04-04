Гидрометцентр: Скорость таяния снега в Москве в два-три раза выше обычной для апреля

Скорость таяния снега в Москве в апреле в среднем составляет по несколько сантиметров за сутки. В этом году высота сугробов за первые четыре дня апреля сократилась вдвое. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«4 апреля в 15 часов температура на станции ВДНХ повысилась до 9,3 градуса, в центре города было почти плюс 10 градусов. Это самая высокая температура с начала текущей календарной весны. Снег интенсивно тает. По данным станции ВДНХ его на сегодняшнее утро осталось 20 см, что немногим выше нормы. Снег в эти апрельские дни обычно сходит по несколько сантиметров за сутки. Но сейчас «скорость» таяния снежного покрова в два-три раза больше», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 1 апреля высота снежного покрова на станции ВДНХ была 39 см, 2 апреля снега в районе ВДНХ стало 34 см, 3 апреля — 32 см, а 4 апреля — 20 см. То есть, высота сугробов за четыре дня уменьшилась вдвое.