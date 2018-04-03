Строительство ТПУ «Щелковский» планируется завершить в 2021 г.

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Щелковский» планируется завершить в 2021 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«Транспортно-пересадочный узел «Щелковский», строящийся сейчас на месте центрального автовокзала, будет оснащен подземной автостоянкой на 957 машиномест. Она станет одной из самых больших в Москве . Сейчас на объекте ведутся работы по устройству стены в грунте, что позволит обустроить поземное пространство, в том числе и одну из самых больших парковок в городе. Завершить строительство планируется в 2021 г.», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

В пресс-службе отметили, что ТПУ «Щелковский» позволит пассажирам с удобством пересесть на станцию «Щелковская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, а многофункциональный комплекс в его составе будет иметь продуктовый супермаркет, кинотеатр с пятью залами и фудкорт. Общая площадь ТПУ составит 137 тыс. кв. м. Здание будет иметь пять подземных этажей, шесть наземных и один технический.

«На данный момент в стадии проектирования и строительства находятся 134 капитальных ТПУ. 55 станций московского метро войдут в состав ТПУ», — добавили в пресс-службе.