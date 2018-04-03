Центральный округ преобразится ко Дню космонавтики 

Ко Дню космонавтики, 12 апреля, на улицах Москвы появится около 300 открыток. Их разместят на билбордах вдоль вылетных магистралей и крупных трасс.
Тематические плакаты появятся на остановках общественного транспорта, стендах и других объектах. На медиафасаде Центрального телеграфа, расположенного по улице Тверская, дом 7, и на Новом Арбате уже запустили видеоролики с поздравлениями. Их планируют транслировать до 12 апреля включительно.
— На видеороликах можно увидеть первого космонавта Юрия Гагарина, взмывающего вверх на фоне Земли и Солнца, станцию «Салют» и другие изображения, — перечислили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города.
Уточняется, что открытки начнут появляться с 10 апреля.
Напомним, в 2018 году полету Юрия Гагарина исполнится 57 лет.