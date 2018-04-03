Ещё
Центральный округ преобразится ко Дню космонавтики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральный округ преобразится ко Дню космонавтики 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Ко Дню космонавтики, 12 апреля, на улицах Москвы появится около 300 открыток. Их разместят на билбордах вдоль вылетных магистралей и крупных трасс.
Тематические плакаты появятся на остановках общественного транспорта, стендах и других объектах. На медиафасаде Центрального телеграфа, расположенного по улице Тверская, дом 7, и на Новом Арбате уже запустили видеоролики с поздравлениями. Их планируют транслировать до 12 апреля включительно.
— На видеороликах можно увидеть первого космонавта Юрия Гагарина, взмывающего вверх на фоне Земли и Солнца, станцию «Салют» и другие изображения, — перечислили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города.
Уточняется, что открытки начнут появляться с 10 апреля.
Напомним, в 2018 году полету Юрия Гагарина исполнится 57 лет.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Новые схемы метро появятся к Чемпионату мира по футболу – 2018 в Москве Москвичей приглашают на фестиваль культурного наследия Почти девять тысяч дорожных ям залатали в Москве с начала года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей187
НАТО отказала в визах российским дипломатам246
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом108
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение