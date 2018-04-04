Специальные видеоролики покажут на Новом Арбате ко Дню космонавтики

На Новом Арбате до 12 апреля в честь 57-й годовщины первого полета человека в космос можно увидеть поздравительные видеоролики.

Трансляцию открыток покажут на фасаде «Московского дома книги», сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва». Кроме того, автобусные остановки украсят праздничными плакатами.

Добавим, что подобные ролики появятся и на медиафасаде Центрального телеграфа

В честь праздника в московских школах проведут специальные уроки, а в библиотеках и музеях прочитают тематические лекции.