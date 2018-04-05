«Активные граждане» выберут виды бесплатных тренировок на свежем воздухе

Москвичи выберут виды бесплатных тренировок на свежем воздухе под руководством профессиональных инструкторов. Соответствующее голосование стартовало в проекте «Активный гражданин», передает портал мэра и правительства Москва

Например, они могут выбрать фитнес-зарядки или мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования).

Площадки для спортивных мероприятий появятся во всех округах столицы. Их адреса подберут по итогам голосования.

Подобное голосование проходило в прошлом году, в нем приняли участие более 200 тысяч человек. Москвичи выбирали занятия физкультурой, которые они хотели бы посещать в летнее время.