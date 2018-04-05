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«Активные граждане» выберут виды бесплатных тренировок на свежем воздухе
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«Активные граждане» выберут виды бесплатных тренировок на свежем воздухе 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Москвичи выберут виды бесплатных тренировок на свежем воздухе под руководством профессиональных инструкторов. Соответствующее голосование стартовало в проекте «Активный гражданин», передает портал мэра и правительства Москва.
Например, они могут выбрать фитнес-зарядки или мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования).
Площадки для спортивных мероприятий появятся во всех округах столицы. Их адреса подберут по итогам голосования.
Подобное голосование проходило в прошлом году, в нем приняли участие более 200 тысяч человек. Москвичи выбирали занятия физкультурой, которые они хотели бы посещать в летнее время.
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