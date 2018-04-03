Улицы столицы помоют минимум семь раз

За месяц улицы Москвы помоют семь раз

Комфортная погода, которая установилась в Москве, позволила коммунальщикам начать активную промывку тротуаров. До конца недели эти работы проведут по всему городу, передает "ТВ Центр".

Вначале грязь после зимы убирают специальными щётками, особое внимание уделяют местам рядом с бордюрами. Уже после тротуары промывают, причем не только водой, но и моющими средствами. Там, где грязь всё же не сдается, коммунальщики выбивают ее мощной струёй воды из шланга. Всего в этом месяце такие работы проведут как минимум семь раз.