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Улицы столицы помоют минимум семь раз
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За месяц улицы Москвы помоют семь раз 

ТВ Центр 3 апреля 2018
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Комфортная погода, которая установилась в Москве, позволила коммунальщикам начать активную промывку тротуаров. До конца недели эти работы проведут по всему городу, передает "ТВ Центр".
Вначале грязь после зимы убирают специальными щётками, особое внимание уделяют местам рядом с бордюрами. Уже после тротуары промывают, причем не только водой, но и моющими средствами. Там, где грязь всё же не сдается, коммунальщики выбивают ее мощной струёй воды из шланга. Всего в этом месяце такие работы проведут как минимум семь раз.
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