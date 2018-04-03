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Ко Дню космонавтики в Москве разместят 300 уличных открыток с изображением Ю. Гагарина и станции «Салют»
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Ко Дню космонавтики в Москве разместят 300 уличных открыток с изображением Ю. Гагарина и станции «Салют» 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: Mos.ru
Столицу ко Дню космонавтики украсят 300 уличных открыток с напоминанием о первом полете человека в космос. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В материале поясняется, что плакаты с изображениями Юрия Гагарина и космической станции «Салют» начали размещать в столице ко Дню космонавтики. А на медиафасаде Центрального телеграфа (ул. Тверская, д. 7) и на ул. Новый Арбат, в частности на фасаде «Московского дома книги», уже начали показывать поздравительные видеоролики в честь 57-й годовщины первого полета человека в космос. Трансляции продлятся до 12 апреля.
«Тематические уличные открытки разместят на 150 билбордах (50 из них — цифровые) вдоль вылетных магистралей, Третьего транспортного кольца и других крупных трасс. На улицах в центре Москвы и рядом с остановками появится еще 150 плакатов размером 1,2 м на 1,8 м. Город закончат украшать 10 апреля», — говорится в сообщении.
День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 г. человек впервые совершил полет в космос. Программу в честь праздника подготовили три столичных технопарка, где пройдут бесплатные занятия для детей. На уроках школьникам расскажут о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции и многом другом.
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