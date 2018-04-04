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Вильфанд обещает москвичам замечательную пасхальную погоду
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Вильфанд обещает москвичам замечательную пасхальную погоду 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ясное, голубое небо, +13 градусов и слабый ветер. Такую «замечательную погоду» на Пасху прогнозирует глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Но сначала Москву и область ожидают заметные изменения, добавляет синоптик. К пятнице в столичный регион придет циклон. Он принесет дожди и ветер, однако столбик термометра поднимется до +15 градусов, пишет агентство «Интерфакс».
Уже в субботу тучи начнут рассеиваться, но похолодает до +9. Несмотря на это, апрельское солнце будет быстро прогревать воздух, и в начале следующей недели температура поднимается до +16 градусов.
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