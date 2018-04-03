Ещё
Названа дата открытия павильона «Космос» на ВДНХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павильон «Космос» на ВДНХ откроют в апреле после реконструкции 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Павильон "Космос" на ВДНХ в Москве откроется после реконструкции на следующей неделе (9-15 апреля), сообщил во вторник на встрече со студентами Российского государственного социального университета мэр столицы Сергей Собянин.
"Через неделю будет введен в строй один из самых лучших космических павильонов, в котором собрано все, что есть в России о космосе", — сказал он, добавив, что основные работы по благоустройству на территории ВДНХ будут завершены в текущем году. На ВДНХ также будет возведено самое большое колесо обозрения России, а также детский парк аттракционов.
Павильон ВДНХ "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали, тогда он обрел современный вид. От сторонних арендаторов павильон освободили в 2014-2015 годах, а в 2016 году были проведены первоочередные противоаварийные работы.
В павильоне планируется открыть центр "Космонавтика и авиация", который станет крупнейшим музейным центром России. В музее представят свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.
ТАСС: последние новости
Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено после сбоя Городской транспорт Москвы продлит работу в ночь на Пасху В Москве стартует месячник городской уборки, благоустройства и субботников
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией146
Украина нарвалась на Черноморский флот586
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»37
Малышева вызвала гнев телезрителей552
Польша направила Украине ноту протеста64
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение