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Подготовка волонтеров ЧМ-2018 осуществляется совместно с 13 департаментами Москвы
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Подготовка волонтеров ЧМ-2018 осуществляется совместно с 13 департаментами Москвы 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. В подготовке московских волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года задействованы 13 различных департаментов города. Об этом журналистам сообщила директор ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец.
Подготовку к чемпионату мира проходят 6 тыс. волонтеров Москвы.
"Уже сейчас мы активно готовим всю инфраструктуру города, — рассказала Швец. — В подготовке городских волонтеров принимают участие 13 департаментов города. Вовлечены практически все — департамент транспорта, дирекция железнодорожных вокзалов, аэропорты, метрополитен, департамент спорта и туризма, департамент задравоохранения и так далее. Благодаря программе городских волонтеров в городе сформирована хорошая межведомственная программа, которая позволяет нам достойно подготовиться к чемпионату мира".
В основной состав волонтеров входят 5 тыс. человек, еще 1 тыс. — резервы. В дни матчей в Москве единовременно будут задействованы 2200 волонтеров, в свободные от игр дни — 1840 волонтеров.
Матчи чемпионата мира пройдут на двух московских аренах — «Лужники» и "Спартак". Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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