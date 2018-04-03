Подготовка волонтеров ЧМ-2018 осуществляется совместно с 13 департаментами Москвы

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. В подготовке московских волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года задействованы 13 различных департаментов города. Об этом журналистам сообщила директор ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец.

Подготовку к чемпионату мира проходят 6 тыс. волонтеров Москвы.

"Уже сейчас мы активно готовим всю инфраструктуру города, — рассказала Швец. — В подготовке городских волонтеров принимают участие 13 департаментов города. Вовлечены практически все — департамент транспорта, дирекция железнодорожных вокзалов, аэропорты, метрополитен, департамент спорта и туризма, департамент задравоохранения и так далее. Благодаря программе городских волонтеров в городе сформирована хорошая межведомственная программа, которая позволяет нам достойно подготовиться к чемпионату мира".

В основной состав волонтеров входят 5 тыс. человек, еще 1 тыс. — резервы. В дни матчей в Москве единовременно будут задействованы 2200 волонтеров, в свободные от игр дни — 1840 волонтеров.