Выставка «Интеркосмос» начнет работу в Московском планетарии накануне Дня космонавтики 

В рамках экспозиции посетителям представят значки, книги с автографами и открытки.
В преддверии Дня космонавтики в Московском планетарии заработает выставка «Интеркосмос», передает «Радио 1».
«Интеркосмос» — это советская космическая программа, по которой проводили исследования при участии космонавтов и организаций дружественных СССР стран.
Посетители выставки смогут узнать интересные факты о программе и увидеть уникальные экспонаты, предоставленные ветераном Байконура, полковником Львом Николаевым.
Посетить выставку можно будет до 12 июня.