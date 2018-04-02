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Выставка «Интеркосмос» начнет работу в Московском планетарии накануне Дня космонавтики
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Выставка «Интеркосмос» начнет работу в Московском планетарии накануне Дня космонавтики 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках экспозиции посетителям представят значки, книги с автографами и открытки.
В преддверии Дня космонавтики в Московском планетарии заработает выставка «Интеркосмос», передает «Радио 1».
«Интеркосмос» — это советская космическая программа, по которой проводили исследования при участии космонавтов и организаций дружественных СССР стран.
Посетители выставки смогут узнать интересные факты о программе и увидеть уникальные экспонаты, предоставленные ветераном Байконура, полковником Львом Николаевым.
Посетить выставку можно будет до 12 июня.
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