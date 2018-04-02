Выставка «Интеркосмос» начнет работу в Московском планетарии накануне Дня космонавтики

В рамках экспозиции посетителям представят значки, книги с автографами и открытки.

В преддверии Дня космонавтики в Московском планетарии заработает выставка «Интеркосмос», передает «Радио 1».

«Интеркосмос» — это советская космическая программа, по которой проводили исследования при участии космонавтов и организаций дружественных СССР стран.

Посетители выставки смогут узнать интересные факты о программе и увидеть уникальные экспонаты, предоставленные ветераном Байконура , полковником Львом Николаевым

Посетить выставку можно будет до 12 июня.