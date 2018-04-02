Вуз Обручевского района принял участие в проекте департамента здравоохранения 

Университет имени Пирогова реализует проекта города Москвы «Школа профессионального роста».
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 20 февраля 2018 г. № 83-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы „Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)“, департамент здравоохранения города Москвы инициировал проект „Школа профессионального роста“. Цель Проекта — обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы квалифицированными кадрами, прошедшими дополнительную практико-ориентированную подготовку по дефицитным специальностям, на вакантные должности, соответствующие полученной специальности.