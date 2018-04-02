Более 150 стикеров с надписью We speak English! расклеят на кассах 76 станций столичного метро к ЧМ-2018

К чемпионату мира по футболу 2018 г. кассы столичной подземки пометят пометят специальными стикерами. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.

«Мы наклеим более 150 стикеров на окнах касс 76 станций метро. Это станции, которые пользуются наибольшим спросом у туристов. Например, «Новослободская», «Лубянка», «Университет». Также стикеры появятся на станциях рядом со стадионами, где пройдут матчи ЧМ-2018: «Тушинской», «Спартаке» , «Спортивной», «Воробьевых горах», «Фрунзенской». Раньше кассы с сотрудниками, которые говорят на английском языке, помечали небольшими флажками. Однако они менее заметны. Крупные таблички на окнах будут видны иностранным туристам издалека», — сказал М. Ликсутов.

В материале поясняется, что стикеры с надписью We speak English! наклеят на верхней части кассового окна, где владеющие английским языком кассиры смогут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро. Расклеивать стикеры начнут в апреле. Всего в подземке работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски. К ЧМ-2018 их количество превысит 400.