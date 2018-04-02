Сергей Собянин распорядился наградить почетными грамотами работников столичных учреждений

Мэр города отметил вклад москвичей в развитие культуры, науки и городского хозяйства.

Распоряжением №171-РП градоначальник наградил почетной грамотой столичного правительства ряд сотрудников и отметил вклад в развитие отечественной науки, создание инновационных техники и технологий ФГБУ « Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» , а также поздравил предприятие с 75-летием.

Распоряжением №167-РП почетной грамотой за вклад в разработку и создание отечественных озонаторных установок для систем централизованного водоснабжения городского хозяйства столицы награжден коллектив ЗАО «Московские озонаторы. А распоряжением №169-РП — генеральный директор этого предприятия, а также первый замгенерельного директора и генеральный конструктор АО „Корпорация „Московский институт теплотехники“

Согласно распоряжению №168-РП мэр и правительство Москвы наградили почетной грамотой сотрудников учреждений культуры и образования столицы за многолетний добросовестный труд и вклад в культурное развитие города.

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