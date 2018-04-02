Ещё
Сергей Собянин распорядился наградить почетными грамотами работников столичных учреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин распорядился наградить почетными грамотами работников столичных учреждений 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр города отметил вклад москвичей в развитие культуры, науки и городского хозяйства.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 29 марта ряд распоряжений о награждении почетными грамотами Правительства Москвы сотрудников нескольких столичных предприятий.
Распоряжением №171-РП градоначальник наградил почетной грамотой столичного правительства ряд сотрудников и отметил вклад в развитие отечественной науки, создание инновационных техники и технологий ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», а также поздравил предприятие с 75-летием.
Распоряжением №167-РП почетной грамотой за вклад в разработку и создание отечественных озонаторных установок для систем централизованного водоснабжения городского хозяйства столицы награжден коллектив ЗАО «Московские озонаторы. А распоряжением №169-РП — генеральный директор этого предприятия, а также первый замгенерельного директора и генеральный конструктор АО „Корпорация „Московский институт теплотехники“.
Согласно распоряжению №168-РП мэр и правительство Москвы наградили почетной грамотой сотрудников учреждений культуры и образования столицы за многолетний добросовестный труд и вклад в культурное развитие города.
ПО ТЕМЕ
Сергей Собянин распорядился отметить достижения работников столичных предприятий в развитии промышленности, науки, торговли и услуг
Сергей Собянин вручил награды москвичкам
Сергей Собянин вручил награды столичным военнослужащим, сотрудникам полиции и пожарным
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин анонсировал открытие павильона «Ледяная пещера» в парке «Зарядье» Сергей Собянин рассказал о строительстве новой школы на юго-востоке Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Солнцево появится Ледовый дворец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США произошел крупнейший хакерский взлом10
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1207
Саудиты принуждают Россию к сделке175
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»324
Китай огласил ответ на ограничения США401
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение