Прогноз погоды: синоптики сообщили, когда в Москве растает снег

Снежный покров в Москве должен растаять к концу следующей недели, об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

По мнению специалиста, погода в столице 6 апреля будет соответствовать майской норме.

«В пятницу мы будем находиться в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая. Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет. Воздух успеет прогреться до 12 — 17 градусов», — сказал Евгений Тишковец, передает РИА «Новости»

Напомним, ранее в Гидрометцентре России прогнозировали, что в ночь на 1 апреля на российскую столицу обрушится очередной весенний снегопад. Также «Свободная пресса» сообщала, что Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупреждало московских автолюбителей о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий в столице на последних мартовских выходных из-за резкого потепления.

По данным Gismeteo, который приводит прогноз погоды в Москве на 2 апреля, днем будет 5 градусов тепла, ожидается небольшой дождь.

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