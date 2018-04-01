Ещё
Прогноз погоды: синоптики сообщили, когда в Москве растает снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз погоды: синоптики сообщили, когда в Москве растает снег 

Свободная пресса 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Снежный покров в Москве должен растаять к концу следующей недели, об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По мнению специалиста, погода в столице 6 апреля будет соответствовать майской норме.
«В пятницу мы будем находиться в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая. Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет. Воздух успеет прогреться до 12 — 17 градусов», — сказал Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее в Гидрометцентре России прогнозировали, что в ночь на 1 апреля на российскую столицу обрушится очередной весенний снегопад. Также «Свободная пресса» сообщала, что Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупреждало московских автолюбителей о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий в столице на последних мартовских выходных из-за резкого потепления.
По данным Gismeteo, который приводит прогноз погоды в Москве на 2 апреля, днем будет 5 градусов тепла, ожидается небольшой дождь.
Погода в Москве: синоптики рассказали, когда в столице наступит весна
Свободная пресса: последние новости
Спасатели порекомендовали москвичам закрыть окна и форточки в среду вечером Москвичей на неделе ожидают очередные морозы Трагедия в Кемерово: Путин возложил цветы на месте пожара
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке82
Китай огласил ответ на ограничения США365
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1121
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»316
Германия признала провал Tornado381
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение