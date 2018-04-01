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«Желтый» уровень опасности объявлен в столице из-за ветра
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столице из-за ветра 

Москва меняется 32 минуты назад
Фото: Москва меняется
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 2 апреля из-за сильного ветра, сообщили в Гидрометцентре России.
Днем потеплеет +8… 10 градусов, местами гололедица, ветер южный 10-15 м/c, местами с порывами до 20 м/c. «Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Повышенный уровень опасности будет действовать также в соседних Ярославской и Рязанской областях.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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