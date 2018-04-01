В Москве к Пасхе установят более 150 арт-объектов

Как сообщается на сайте мэра, фестиваль «Пасхальный дар» стартует 7 апреля. В этом году главной темой станет благотворительность. За участие в благотворительных проектах можно будет получить специальный магнит. Кроме того, на всех площадках появятся трёхметровые пасхальные деревья, на которых вместо листьев будут разноцветные яйца.

Самый большой арт-объект — восьмиметровое пасхальное яйцо установят в Камергерском переулке, оно украсит это место уже третий год подряд.

Фестиваль продлится по 15 апреля.