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В Москве к Пасхе установят более 150 арт-объектов
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В Москве к Пасхе установят более 150 арт-объектов 

Говорит Москва 31 минуту назад
Фото: Южные горизонты
Как сообщается на сайте мэра, фестиваль «Пасхальный дар» стартует 7 апреля. В этом году главной темой станет благотворительность. За участие в благотворительных проектах можно будет получить специальный магнит. Кроме того, на всех площадках появятся трёхметровые пасхальные деревья, на которых вместо листьев будут разноцветные яйца.
Самый большой арт-объект — восьмиметровое пасхальное яйцо установят в Камергерском переулке, оно украсит это место уже третий год подряд.
Фестиваль продлится по 15 апреля.
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