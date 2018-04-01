В воскресенье днем в Москве пасмурная погода и моросит дождь

Днем в воскресенье в столице установилась пасмурная погода, местами моросит дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«С приближением циклона в Москве стало пасмурно, местами моросит дождь, температура на Балчуге — плюс 3,9 градуса, на ВДНХ — плюс 3,7 градуса, на станции МГУ — плюс 3,4 градуса, в Тушине — плюс 2,9 градуса. На территории новой Москвы — от плюс 2,6 до плюс 3 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер дует юго-восточный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и составляет 746-747 миллиметров ртутного столба.