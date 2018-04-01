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В воскресенье днем в Москве пасмурная погода и моросит дождь
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В воскресенье днем в Москве пасмурная погода и моросит дождь 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Днем в воскресенье в столице установилась пасмурная погода, местами моросит дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».
«С приближением циклона в Москве стало пасмурно, местами моросит дождь, температура на Балчуге — плюс 3,9 градуса, на ВДНХ — плюс 3,7 градуса, на станции МГУ — плюс 3,4 градуса, в Тушине — плюс 2,9 градуса. На территории новой Москвы — от плюс 2,6 до плюс 3 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер дует юго-восточный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и составляет 746-747 миллиметров ртутного столба.
В Москве и Подмосковье в первый день апреля температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 7 градусов. Относительная влажность воздуха повышенная — около 70%.
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