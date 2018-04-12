В столичной промзоне «Грайвороново» планируют построить более 500 тыс. кв м жилья

Инвестор может построить на одном из участков промзоны «Грайвороново» в Москве около 500 тысяч квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«На одном из участков бывшей промзоны «Грайвороново» по адресу: Рязанский проспект, владение 26, инвестор планирует построить крупный жилой массив общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Вместе с жильем на юго-востоке Москвы построят одну из самых больших школ в городе — на 1725 мест», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

По его словам, предполагается, что общая площадь жилой части комплекса составит 518 тысяч квадратных метров. В нежилой части комплекса площадью 34 тысячи квадратных метров разместится большой детский сад на 450 мест.

Также, по словам руководителя департамента, поблизости появится детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену и многоуровневый паркинг на 300 машино— мест.