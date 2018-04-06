Ещё
Девять домов планируется ввести на западе Москвы по программе реновации до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах

Девять домов планируется ввести на западе Москвы по программе реновации до конца года 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Девять домов планируется ввести в эксплуатацию в Западном административном округе Москвы по программе реновации до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
«До конца года мы планируем ввести девять домов (по программе реновации — прим. Агентства «Москва») в ЗАО», — сказал А. Валуй.
Он пояснил, что в данный момент дома приводятся в соответствие со стандартами отделки программы, они почти готовы.
Ранее А. Валуй сообщил, что четыре дома по программе реновации готовы к заселению в западном округе Москвы. В новые дома переедут жители шести домов, расположенных по адресам: проспект Вернадского, д. 75 (158 квартир), проспект Вернадского, д. 77 (100 квартир), ул. Гродненская, д. 7 и д. 9 (108 квартир), ул. Красных зорь, д. 23 и д. 25 (160 квартир)»
Агентство «Москва»: последние новости
Москомэкспертиза: Общая сметная стоимость объектов горзаказа снижена почти на 30 млрд руб. с начала года Восточный вестибюль станции «Фили» будет закрыт 7-8 апреля Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками608
На Украине угрожают взорвать Крымский мост245
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах21
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным471
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение