Девять домов планируется ввести на западе Москвы по программе реновации до конца года

Девять домов планируется ввести в эксплуатацию в Западном административном округе Москвы по программе реновации до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

«До конца года мы планируем ввести девять домов (по программе реновации — прим. Агентства «Москва» ) в ЗАО», — сказал А. Валуй.

Он пояснил, что в данный момент дома приводятся в соответствие со стандартами отделки программы, они почти готовы.

Ранее А. Валуй сообщил, что четыре дома по программе реновации готовы к заселению в западном округе Москвы. В новые дома переедут жители шести домов, расположенных по адресам: проспект Вернадского, д. 75 (158 квартир), проспект Вернадского, д. 77 (100 квартир), ул. Гродненская, д. 7 и д. 9 (108 квартир), ул. Красных зорь, д. 23 и д. 25 (160 квартир)»