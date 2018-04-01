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Горит рынок «Тропарево» в Новой Москве
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Горит рынок «Тропарево» в Новой Москве 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
На рынке «Тропарево» в Новой Москве загорелись торговые павильоны. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Новость дополняется…
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