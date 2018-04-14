Движение на участке ул. Ветлужская ограничили по 29 ноября из-за реконструкции инженерных сетей

Движение транспорта на участке ул. Ветлужская ограничено по 29 ноября 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на ул. Ветлужская введено с 13 апреля по 29 ноября круглосуточно на участке ул. Ветлужская от ул. Оранжерейная до д. 5. Действует поэтапное занятие одной полосы частично», — говорится в сообщении.

Кроме того, поэтапное занятие одной полосы с организацией приоритетного проезда будет введено с 10 мая по 20 июня и с 28 октября по 29 ноября круглосуточно на участке ул. Оранжерейная от ул. Ветлужская до ул. Большая Косинская.