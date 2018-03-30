«Лидер Инвест» планирует построить 4-5 клубных дома в Москве к 2021 году

Москва , 30 мар — РИА Недвижимость. «Лидер Инвест» планирует построить четыре-пять клубных дома в Москве к 2021 году, сообщил РИА Недвижимость вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании Алексей Болдин

"Одно из наших направлений — это клубные камерные дома в различных районах Москвы. В этом году мы, скорее всего, приступим к строительству 4-5 домов этого формата", — рассказал Болдин.

По его словам, в доме будет около 100 квартир, продаваемая площадь каждого дома — примерно 6-7 тысяч квадратных метров. Высота — от 10 до 15 этажей, это могут быть башенки или двухсекционные дома.

В частности, несколько клубных домов могут появиться на востоке Москвы в районе Измайловского шоссе, а также на западе, в районе Ломоносовского проспекта, добавил Болдин. Вполне возможно, что один из домов появится на северо-востоке города, в районе Ярославского шоссе.

"Такие дома обычно строятся за год-полтора, завершить строительство мы можем в конце 2019-начале 2020 года. Некоторые могут быть построены в 2021 году", — заключил Болдин.