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«Лидер Инвест» планирует построить 4-5 клубных дома в Москве к 2021 году
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«Лидер Инвест» планирует построить 4-5 клубных дома в Москве к 2021 году 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Москва, 30 мар — РИА Недвижимость. «Лидер Инвест» планирует построить четыре-пять клубных дома в Москве к 2021 году, сообщил РИА Недвижимость вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании Алексей Болдин.
"Одно из наших направлений — это клубные камерные дома в различных районах Москвы. В этом году мы, скорее всего, приступим к строительству 4-5 домов этого формата", — рассказал Болдин.
По его словам, в доме будет около 100 квартир, продаваемая площадь каждого дома — примерно 6-7 тысяч квадратных метров. Высота — от 10 до 15 этажей, это могут быть башенки или двухсекционные дома.
В частности, несколько клубных домов могут появиться на востоке Москвы в районе Измайловского шоссе, а также на западе, в районе Ломоносовского проспекта, добавил Болдин. Вполне возможно, что один из домов появится на северо-востоке города, в районе Ярославского шоссе.
"Такие дома обычно строятся за год-полтора, завершить строительство мы можем в конце 2019-начале 2020 года. Некоторые могут быть построены в 2021 году", — заключил Болдин.
"Лидер-Инвест", входящая в АФК «Система», реализует в Москве объекты жилой, коммерческой недвижимости и проекты комплексного развития территории. Совокупный портфель проектов холдинга составляет 2 миллиона квадратных метров.
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