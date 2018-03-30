С. Собянин уволил первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Москвы

«Освободить Белякова Валерия Васильевича от замещаемой должности первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Москвы», — сообщается в распоряжении.

Отмечается, что В. Беляков уволен с государственной гражданской службы Москвы по истечению срока действия служебного контракта.

В. Беляков занимал должность первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Москвы с декабря 2008 г.