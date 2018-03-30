С. Собянин уволил первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Москвы 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Валерия Белякова с должности первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Москвы. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Освободить Белякова Валерия Васильевича от замещаемой должности первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Москвы», — сообщается в распоряжении.
Отмечается, что В. Беляков уволен с государственной гражданской службы Москвы по истечению срока действия служебного контракта.
В. Беляков занимал должность первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Москвы с декабря 2008 г.