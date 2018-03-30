Почти 150 км велодорожек обустроено в парках Москвы с 2010 г.

Почти 150 км велосипедных дорожек обустроено в парках Москвы с 2010 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов «За эти годы (с 2010 г. — прим. Агентства «Москва» ) было построено 90 км велодорожек на улично-дорожной сети и 140 км велодорожек — в парках. Сегодня можно сказать, что в Москве более или менее комфортно передвигаться на велосипеде даже в центре города», — сказал Е. Адамов. Он также отметил, что Москва является одним из самых удобных городов для использования велосипедов.