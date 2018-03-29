Новая линия приведет метро еще в пять районов Москвы

«На Бирюлевской радиальной линии планируется построить шесть станций, которые охватят пять районов города, — рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин . — Среди них Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а также Нагатино — Нагатино-Садовники, Печатники и Москворечье-Сабурово».

Правда, линия эта пока считается лишь перспективной, но уже предстоящим летом из Генплана развития Москвы до 2025 года она может перекочевать в Адресную инвестиционную программу. Этот же документ, как известно, в Москве разрабатывается на три года. Следовательно, сроки строительства приобретают вполне обозримые очертания. Особенно если вспомнить, что жители Бирюлева ждут прихода подземки с 70-х годов прошлого века. У новых станций, по словам заммэра, есть и названия: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево Восточное» и «Бирюлево Западное».

Во время старта программы строительства метро в 2012 году в пешеходной доступности от подземки жили 78% москвичей, а к 2025 году будет уже 95%.