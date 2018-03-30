Ещё
Началось строительство новой станции метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станцию «Воронцовская» начали строить на Юго-Западе Москвы 

Управа района Черемушки 1 час назад
На южном участке Большой кольцевой линии метро начали сооружать новую станцию — «Воронцовская». Она расположится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзной, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на портал Стройкомплекса Москвы.
«Строители приступили к возведению ограждающих конструкций станционного комплекса. Разрабатывается монтажная камера для тоннелепроходческого щита, выполняется переустройство инженерных сетей», — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Станция «Воронцовская» станет пересадочной со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Она войдет в состав шестикилометрового участка, на котором также расположатся две станции: «Улица Новаторов» и «Зюзино». Напомним, в феврале в столице открыли пять станций нового кольца: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Полностью построить новую кольцевую линию планируется в течение до 2020-2021 годов.
Управа района Черемушки: последние новости
Розовые кольца с функцией «Тройки» появились в сувенирных лавках метро Две станции Большой кольцевой линии оформят по проектам победителей международного конкурса До конца года в столице заменят около десяти тысяч смотровых колодцев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»147
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»101
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию552
Обнаженка глазами робота34
Шнурова обвинили в домогательствах52
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение