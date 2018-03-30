Началось строительство новой станции метро

Станцию «Воронцовская» начали строить на Юго-Западе Москвы

На южном участке Большой кольцевой линии метро начали сооружать новую станцию — «Воронцовская». Она расположится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзной, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на портал Стройкомплекса Москвы

«Строители приступили к возведению ограждающих конструкций станционного комплекса. Разрабатывается монтажная камера для тоннелепроходческого щита, выполняется переустройство инженерных сетей», — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Станция «Воронцовская» станет пересадочной со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Она войдет в состав шестикилометрового участка, на котором также расположатся две станции: «Улица Новаторов» и «Зюзино». Напомним, в феврале в столице открыли пять станций нового кольца: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Полностью построить новую кольцевую линию планируется в течение до 2020-2021 годов.