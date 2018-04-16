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В Московском зоопарке медведи вышли из спячки
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В Московском зоопарке медведи вышли из спячки 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Все медведи Московского зоопарка вышли из спячки и впервые покинули вольеры после зимы, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.
"Два гималайских медведя и один камчатский бурый наконец проснулись и сегодня впервые вышли в наружные вольеры. В общей сложности животные провели в спячке четыре с половиной месяца", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в эту зиму хищники залегли в берлогу достаточно поздно — в начале декабря, к тому времени уже успели заснуть сурки, тушканчики, сони и некоторые другие обитатели зоопарка.
"Всю зиму медведи провели во внутренних помещениях, где поддерживается оптимальная температура. Сотрудники зоопарка заранее приготовили для животных сено, чтобы те смогли сделать себе уютные и теплые гнезда. За время спячки хищники тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень. В общей сложности они теряют около 20% от массы тела", — сказал представитель зоопарка.
В данный момент медведи постепенно начинают возвращаться к привычному режиму питания и физической активности. Пока что им дают только растительную пищу — фрукты и овощи, однако уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм, минеральные добавки и микроэлементы.
Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, все это время, как и в течение зимних месяцев, за животными наблюдают зоологи.
"Спячка очень важный и в то же время непростой процесс, особое значение имеет то, как животное проснется. В дикой природе пробуждение у медведей происходит зачастую достаточно внезапно и резко. Это может быть связано с таянием снега и затоплением берлоги или другими внешними факторами. Однако в зоопарке мы стараемся, чтобы наши медведи выходили из спячки без какого-либо стресса, поэтому некоторое время проснувшиеся животные остаются во внутренних помещениях и только тогда, когда они полностью проснутся, мы выпускаем их во внешние вольеры", — сказала Акулова.
По ее словам, всю зиму сотрудники зоопарка ведут себя очень тихо рядом с животными, чтобы не нарушать их сон — медведи спят очень чутко. "Однако и сейчас рядом с проснувшимися хищниками не стоит шуметь, чтобы не беспокоить их. Мы надеемся, что гости зоопарка, соскучившиеся за зиму по этим уникальным хищникам, будут вести себя рядом с вольерами максимально деликатно и тихо", — рассказала директор зоопарка.
В теплое время на экспозиции Московского зоопарка можно увидеть двух гималайских медведей — самца и самку, а также одну бурую медведицу. Все они живут на Новой территории на "Острове зверей".
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